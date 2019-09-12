Некоторые жители Центра, Буюкан и Рышкановки останутся в четверг без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 12 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Пьяца Унирий Принчипателор 3, п. 1 – с 09:30 до 18:00;

ул. Парис 34/3, Г. Тофан 6А – с 09:00 до 13:00;

ул. Парис 49, А. Маринеску 19/2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Академией 5/2, Хынчештское шоссе 55/3, 55/5, 55/6, 57A, Спрынченоая 4/1, 4/3 – с 08:45 до 13:30;

ул. Пэдурий 20, 20/1, 36 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Н. Донич 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть 22, Мирчешть 999, 9999, Т. Панфиле 1-5, 10-62, 11-41, 9999, В. Албэ 10, 56, Ф. Лупашку 2, 5, 16A, Замолксе 22 – с 08:55 до 19:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.