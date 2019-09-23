Некоторые жители Центра, а также пригорода Гидигич останутся без воды во вторник

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ компанией “Gas Natural Fenosa” во вторник, 24 сентября, с 08.45 до 16.45 запланированы отключения электричества, что может привести и к отключению воды по следующим адресам:

– Измаил, 98, 98/2, 100, 100/2, 106/2, 108

По этой же причине с 09.35 до 16.35 без воды в кране могут остаться жители села Гидигич.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.