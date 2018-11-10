Некоторые жители Буюкань в понедельник останутся без воды

Некоторые жители Буюкань в понедельник останутся без воды

На нескольких улицах в столице в понедельник, 12 ноября, будут прекращены поставки воды. Перерывы запланированы в промежутке с 09:00 до 17:00.

Подача воды будет приостановлена на следующих улицах:

  • Иоана Раду, 27-29, 24, включая дома с дробями;
  • В. Лупу, 28-32, включая дома с дробями;
  • И. Крянгэ, 39-41, включая дома с дробями;
  • Белинского, 59-61, включая дома с дробями.

“Апэ-Канал Кишинэу” призывает потребителей запастись на время перебоев нужным количеством воды. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефону 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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