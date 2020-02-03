Некоторые жители Буюкан останутся во вторник без воды

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Потребители, живущие на некоторых улицах столичного сектора Буюканы, останутся во вторник, 4 февраля, без воды. Отключения запланированы с 09.00 до 15.00 в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров.

Водоснабжение будет прервано на улицах Сучевица, 31, Белински, 67, Дойна и Ион Алдя Теодорович, 8 и Музическу, 2, 2А, передаёт ipn.md. Воды не будет и на улицах И. Крянгэ, 64-76, в том числе в домах с дробью, И. Некулче, 61-63, в том числе с дробью, Л. Деляну, 1-3, в том числе с дробью, и Каля Ешилор, 49-51, в том числе с дробью.

После завершения работ водоснабжение будет возобновлено по запланированным параметрам. Для дополнительной информации потребители могут позвонить в Центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 и 022-85-77-77.