Некоторые жители Буюкан останутся сегодня без света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 3 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. И. Крянгэ 6/1, 6/2, 6/3 – с 09:00 до 17:00.

ул. Щусева 60 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.