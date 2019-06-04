Некоторые жители Буюкан останутся без воды в среду

Некоторые жители Буюкан останутся без воды в среду

Потребители, проживающие на площади Унирий, 1 и 3 в столичном секторе Буюканы, останутся в среду, 5 июня, без воды. Ее подача будет прекращена с 09.00 до 15.00.

По данным АО „Apă-Canal Chişinău”, отключения связаны с выполнением плановых работ на насосной станции по улице Конституции, 6/1. После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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