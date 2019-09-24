Некоторые жители Буюкан и ряда пригородов останутся без воды в среду

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением работ по восстановлению водопроводных сетей АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено прервать подачу питьевой воды 25 сентября, с 09.00 до 21.00. Без воды в кране останутся жильцы, чьи дома расположены по следующим адресам:

ул. Н. Костин, 61-65 (включая дробные дома).

Кроме этого, в связи с выполнением работ по замене клапанов в сегменте водопровода в городе Вадул-луй-Водэ и в связи с установкой нового водопровода в коммуне Будешты АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено прервать водоснабжение с 25 сентября (09.00) до 26 сентября (18.00). Без воды в кране останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

ул. Вадул-луй-Водэ, 151-155;

ул. Тырговиште, 1А;

г. Вадул-луй-Водэ, в том числе Вадул Ноу;

с. Вэдулень, к. Бэлэбэнешть, к. Балцата, с. Будешть, к. Крузешть;

с. Бунец, к. Тохатин (виллы).

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.