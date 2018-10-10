Некоторые жители Буюкан и пригорода Кодру останутся в четверг без воды

Некоторые жители Буюкан и пригорода Кодру останутся в четверг без воды

О предстоящих отключениях услуги сообщил поставщик. 

В частности, 11 октября с 09.00 до 17.00 в связи с разветвлением нового водопровода по улице Алба-Юлия, 75, без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

  • Алба-Юлия, 75/…,77;
  • Мушатинелор;
  • Буздуган;
  • Кодрилор;  
  • Басарабилор. 

По этой же причине с 09.00 до 17.00 отключения воды ожидаются по улицам:

  • Гренобле, 120-130, включая дробные дома;
  • пригород Кодру: М. Эминеску, И. Крянгэ, Костюжень, Жубилиарэ, улица и переулок Журавел, Гонберг, Св. Павел, Св. Петру, Св. Ион, улица и переулок Плаюлуй. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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