Некоторые жители Буюкан и пригорода Кодру останутся в четверг без воды

О предстоящих отключениях услуги сообщил поставщик.

В частности, 11 октября с 09.00 до 17.00 в связи с разветвлением нового водопровода по улице Алба-Юлия, 75, без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Алба-Юлия, 75/…,77;

Мушатинелор;

Буздуган;

Кодрилор;

Басарабилор.

По этой же причине с 09.00 до 17.00 отключения воды ожидаются по улицам:

Гренобле, 120-130, включая дробные дома;

пригород Кодру: М. Эминеску, И. Крянгэ, Костюжень, Жубилиарэ, улица и переулок Журавел, Гонберг, Св. Павел, Св. Петру, Св. Ион, улица и переулок Плаюлуй.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.