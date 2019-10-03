Некоторые жители Буюкан и Дурлешт останутся в пятницу без воды

Некоторые жители Буюкан и Дурлешт останутся в пятницу без воды

Без воды в пятницу останутся потребители, проживающие в столичном секторе Буюканы на улицах Ион Пеливан, 38 и Василе Лупу, 56. Кроме того, подача воды будет приостановлена в городе Дурлешты на улице Т. Владимиреску, 1–21, 12–14.

По информации АО „Apă-Canal Chişinău”, водоснабжение будет прервано с 09.00 до 17.00. В этот период поставщик будет проводить плановые работы по подключению недавно построенного участка водопровода в городе Дурлешты, пишет ipn.md.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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