Некоторые жители Буюкан и Чекан останутся в пятницу без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Буюканы:

Ливиу Деляну, 9/1, – с 10.00 до 13.00.

Чеканы:

Алчедар, 1, 2A, 4, А. Избаш, 1-47, 14-40, Арионешть, 2, 2A, 4, 6, Колоница, 1-7, 2-4, 74-190, 77-175, переулок Колоница, 1, 2, 3, Хайдукул Бужор, 53-69, 78-104, переулок Николае Милеску-Спэтару, 1-9, Тырговиште, 1-25, 6-46, Транснистрия, 5, Вадул-луй-Водэ, 9, 31, 99-127, 155, 999, 7777, 9001, 9999, 100, 144-146, 162-196, 888 – с 09:00 до 13:00. И. Репин, 1-19, 2-10, Н. Григореску, 1-9, 2-18, Отоваска, 1-7, Подул Ыналт, 22-1 – с 13:10 до 15:00.