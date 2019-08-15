Некоторые жители Ботаники останутся в четверг без света

Некоторые жители Ботаники останутся в четверг без света

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 15 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

  • ул. Христо Ботев 15/2, 17 – частично с 09:00 до 13:00;
  • ул. Христо Ботев 19/3 – частично с 13:00 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обратиться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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