Некоторые жители Ботаники останутся без воды во вторник

0

В связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода во вторник, 28 мая, некоторые жители Ботаники останутся без воды в кране.

Речь, в частности, идет о гражданах, проживающих в домах по адресу Дечебал, 93-99, включая дробные. Отключения продлятся с 09.00 до 16.00.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.