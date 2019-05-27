Некоторые жители Ботаники останутся без воды во вторник

Некоторые жители Ботаники останутся без воды во вторник

В связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода во вторник, 28 мая, некоторые жители Ботаники останутся без воды в кране. 

Речь, в частности, идет о гражданах, проживающих в домах по адресу Дечебал, 93-99, включая дробные. Отключения продлятся с 09.00 до 16.00.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам:  022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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