Некоторые жители Ботаники и пригорода Ватра временно останутся без воды в кране

0

Поставщик услуги сообщает, что завтра, 21 марта, ожидаются отключения на некоторых улицах на Ботанике.

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода на улице Дачия, 35, без воды в кране с 09.00 до 15.00 останутся жильцы домов, расположенных на Дачии, 25-37. В этот же промежуток времени в связи с проведением плановых работ отключения ожидают кишиневцев, проживающих по улице Гренобле, 157, 161/1, 163/1,165/1, 165/2.

В то же время плановые работы приведут к отключениям воды в пригороде Ватра. 21 и 22 марта в этом населенном пункте воду будут отключать с 09.00 до 17.00 на улицах Богза и Штефан-Водэ.

Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.