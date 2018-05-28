Некоторые жители Ботаники и двух пригородов останутся без воды во вторник

Некоторые жители Ботаники и двух пригородов останутся без воды во вторник

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

Так, в связи с проведением плановых работ компанией “Gas Natural Fenosa” ожидаются отключения электроэнергии, что приведет к прекращению подачи воды в домах по адресам: Валя Кручий, 4, а также Дачия, 50, 67/1, 67/2, 69. Отключения продлятся с 09.00 до 13.00.

По этой же причине воды с 09.00 до 18.00 не будет и в селе Добружа и частично в городе Сынжера.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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