Некоторые жители Ботаники и Чекан останутся завтра без воды

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В связи с проведением плановых работ, во вторник, 11 февраля, без воды в кране останутся некоторые жители столицы.

В частности, воды с 09:00 до 17:00 не будет по следующим адресам на Ботанике:

ул. Белград, 22-36, 17-23, Бутукулуй, 16, Брынкуш, 147-148, Куза-Водэ, 8/2.

С 09:00 до 19:00 воды не будет по следующим адресам на Чеканах:

ул. П. Заднипру, 2/4, 4/1, А. Руссо, 55, 57.

Поставщик приносит свои извинения за причиненные неудобства и призывает потребителей запастись водой на время отключения.