Некоторые жители Ботаники и Центра останутся сегодня без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по адресам
Ботаника
Дачия, 10,10/1,10A,12,12/1,12/2,14,14/1,16/1, Христо Ботев, 5, 9/2, 19/6, 19/7, Измаил, 9004 – с 08:45 до 16:45.Роз, 31/4, 31/5, 31/6, 31/9 – с 09:00 до 13:00.Роз, 33/3, 35/1, 35/2, 37, 37/1, 37/2, 37/4, 39, 39/2 – с 13:00 до 17:00.
Центр
Черника, 1-3, 2-16, Мелестиу, 2-6, переулок Мелестиу 2,5,8,10/1 , Одесса, 35-67, 48-62, переулок 6 Одесса, 2-6 , Текуч, 1,2,4,6 Тиса, 1-10, 3-9, Валентин Зарзэр, 3B, Заим, 1-7, 83, 2-10, 32 – с 09:20 до 17:00.Сфынтул Штефан, 21,23,43, Сихаструлуй, 42,79A, 9003,9990 – с 09:35 до 17:00.Василе Александри, 115, Штефан чел Маре, 77 – с 10:00 до 13:00.
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