Некоторые жители Ботаники и Буюкан в четверг останутся без воды

Некоторые жители Ботаники и Буюкан в четверг останутся без воды

Потребители, проживающие по бул. Дачия, 67, в том числе с дробями, останутся в четверг, 1 августа, без водопроводной воды. По данным AО „Apă-Canal Chișinău”, подача воды будет прекращена с 09.00 до 17.00.

Также с 09.00 до 17.00 воды не будет у проживающих по адресу Н. Костин, 61, в том числе в домах с дробями.

По окончании работ оказание услуг водоснабжения будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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