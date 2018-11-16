Некоторые жители Ботаники и Буюкан останутся в пятницу без света

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 16 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

– ул. Четатя Албэ 2-20, 11-15, Диминеций 2-46, 27-73, Л. Думитриу 12, 35/1, Доробанць 1-23, 2-8, Мунчешть 53, 94-104, 160, Плаюлуй 9, 9A, 9/2, Скутарь 2-10, 3-11 – 09:15 – 18:00;

– ул. Салкымилор 22/1, 22/3 – 09:00 – 13:00.

Сектор Буюканы:

– ул. А. Маринеску 42, 42A, 44, 44/1, 44/2, 44/4, Дялул Морилор 37/3, Алба Юлия 75 – 12:00 – 17:00;

– ул. Г. Кодряну 1-11, 2-12, Корнулуй 23, 24-28, Друмул Таберей 2-38, 17-39, Дурлешть 11, Тоамней 1-7, В. Лупу 61-73, Вовинцень 1-9, 4-14 – 09:00 – 17:00;

– ул. Месаджер 1A, 1/3, 3/1 – 09:00 – 12:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.