Некоторые жители Ботаники, Буюкан и Рышкановки временно останутся без электричества

О предстоящих отключениях сообщил поставщик услуги.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника

Индепенденцей, 5, 5/2 – с 09:00 до 18:00.

Буюканы

Алба-Юлия, 75, 75/8, 75/22, 75/22A, 75/22B, 77, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/14, 77/15, 77/16, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 77/21, 77/22 – с 09:25 до 16:55.

Иоана Раду, 29, В. Лупу, 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – с 09:00 до 18:00.

Рышкановка

8 марта, 74-142, 83-87, 99-109, 121-123, 129-137, Конструкторилор, 76-98, 102, 149-193 – с 09:15 до 18:00.

Богдан Воевод, 1, Мирон Костин, 7, 8A, 8/2, 10, Московский проспект, 9, 9/1, 9/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 – с 09:05 до 17:00.

К. Стамати, 12-16, Ион Дончев, 2-22, Моара Рошие, 3, 5, Замфир Арборе, 1-7, 2-6, переулок Замфир Арборе, 3/1, 4, 7, 7A – с 09:25 до 18:00.