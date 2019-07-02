Некоторые жители Ботаники, а также пригорода Ватра останутся без воды в среду

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В связи с проведением плановых работ компанией “Gas Natural Fenosa”, в среду, 3 июля, возможно отключение электроэнергии, что приведет к отключению воды с 09.00 до 17.00.

Отключения затронут жильцов домов, расположенных по адресам:

Дачия, 47/1, 47/2,47/3;

Дечебал, 19;

пригород Ватра: улицы Фынтыницей, Тинеретулуй.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.