Некоторые жители Ботаники, а также пригорода Ватра останутся без воды в среду

Некоторые жители Ботаники, а также пригорода Ватра останутся без воды в среду

В связи с проведением плановых работ компанией “Gas Natural Fenosa”, в среду, 3 июля, возможно отключение электроэнергии, что приведет к отключению воды с 09.00 до 17.00. 

Отключения затронут жильцов домов, расположенных по адресам:

  • Дачия, 47/1, 47/2,47/3;
  • Дечебал, 19;
  • пригород Ватра: улицы Фынтыницей, Тинеретулуй.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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