Некоторые жители Бендер на неделю останутся без горячей воды

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В Бендерах начинается подготовка к новому отопительному сезону. В связи с проведением плановых ремонтных работ оборудования и тепловых сетей с 18 до 24 мая будет прекращена подача горячего водоснабжения потребителям по следующим адресам:

ул. Суворова, д. 40, 59;

ул. Ленина, д. 20, 22, 26, 28, 30;

ул. Шестакова, д. 40;

ул. Калинина, д. 40.

Администрация МУП «Бендерытеплоэнерго» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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