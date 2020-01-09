Некоторые жители Бачой останутся сегодня без света

Некоторые жители Бачой останутся сегодня без света

Premier Energy Distribution сообщает, что в четверг, 9 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в селе Бачой:

  • ул. Дачия, Дойна, И. Друца, Фынтынилор, Хотин, И. Инкулец, Ливезилор, Миорица, Орхеюлуй – частично с 10.00 до 17.00 (на 1 час).

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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