Некоторые водители продолжают ездить по перекрытой и перерытой улице 31 августа (ВИДЕО)

Участки столичной улицы 31 августа между улицами Тигина и Болгарская, а также Болгарская и Армянская, были закрыты для движения на месяц в связи с ремонтными работами.

Сейчас рабочие вырыли там ямы для замены водопроводных и канализационных сетей. Были выставлены и ограждения для перекрытия движения машин.

Однако, судя по всему, такое положение вещей не устроило некоторых автовладельцев. Так, ограждения были сдвинуты, а по перерытой территории снуют машины, пишет moldova.org.

Пресс-секретарь Нацинспектората патрулирования Алина Бунгез заявила, что в ведомстве приняли к сведению сложившуюся ситуацию и примут меры. Она отметила, что такое нарушение карается штрафом в размере от 650 до 750 леев.

Пресс-секретарь столичной примэрии Вадим Брынзанюк, в свою очередь, отметил, что подземные работы на этом участке были завершены даже раньше срока, и теперь ожидается асфальтирование.

Следующим на очереди является отрезок улицы Тигина между улицами Букурешть и Щусева.