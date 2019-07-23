Некоторые университеты опубликовали предварительные результаты приемной кампании

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Ряд высших учебных заведений опубликовал предварительные результаты поступления на 2019-2020 учебный год. Среди них – Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Технический университет Молдовы, Государственный университет Молдовы, Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ.

Согласно установленным университетами правилам, у поступивших кандидатов, подавших заявки в несколько учебных заведений, будет в распоряжении определенный срок для подачи документов об образовании в оригинале в университет, в котором они решат продолжить учебу. В случае, если после основной сессии в некоторых университетах останутся незаполненные места, учреждения смогут организовать дополнительную сессию приема на учебу, пишет moldpres.md.

По данным Министерства просвещения, культуры и исследований, и в этом году каждый университет устанавливает сроки подачи документов и собственную методологию приема. В Республике Молдова насчитывается 17 государственных высших учебных заведений и девять частных.