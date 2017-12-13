Некоторые улицы столицы временно перекроют из-за похорон Владимира Курбета

Национальный инспекторат патрулирования информирует, что, начиная с 13.00, будет приостановлено движение на ряде улиц сектора Центр в связи с движением похоронного кортежа в сторону Армянского кладбища, где будет похоронен руководитель знаменитого ансамбля «Жок» Владимир Курбет.



Кортеж будет двигаться по следующему маршруту: от Национального дворца по улице Александра Пушкина – бульвару Штефана чел Маре – улице Василе Александри – улице Алексея Матеевича (против движения). Конечной точкой станет Армянское кладбище. Движение на вышеуказанных улицах во время шествия будет перекрыто.

В данной связи водителей призывают соблюдать указания патрульных инспекторов, по возможности избегать движения в этой зоне, проявлять терпение и максимальную дисциплину.