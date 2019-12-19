Некоторые кишинёвцы останутся в пятницу без воды

Некоторые кишинёвцы останутся в пятницу без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В связи с проведением плановых работ по восстановлению водопроводных сетей без воды в кране в пятницу, 20 декабря, с 09.00 до 19.00 останутся потребители, живущие по следующим адресам:

  • ул. Н. Тестемицану 3-13, 18-24, в том числе дробные дома;
  • ул. Н. Георгиу, ул. И. Сорочану, ул. В. Гуцу.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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