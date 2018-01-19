Некоторые кишиневцы в качестве эксперимента будут получать счета за водоснабжение непосредственно от Apă-Canal

Речь идет о жильцах 12 многоэтажек в Кишиневе.

По словам главы АО «Apă-Canal Chișinău» Вероники Херца, решение о том, чтобы жители Кишинева получали счета за водоснабжение непосредственно от предприятия было принято в связи с многочисленными обращениями горожан, сообщает realitatea.md.

Так, в качестве эксперимента поначалу будут задействованы только кишиневцы, проживающие по следующим адресам: Хынчештское шоссе 58/1, бул. Куза Водэ 39/2, 31,33, ул. Друмул Виилор 28, ул. Г. Асаки 61, ул. Ион Нистор 28B, бульвар Г.Виеру 25, 5, ул. Армянская 61, ул. Грэдинилор 21 и один жилой дом в городе Вадул-луй-Водэ, расположенный по 31 August 29.

По словам представителей Apă-Canal Chişinău, процедура будет следующей:

– Управдом, по согласованию с Оператором, оформит пакет документов, содержащий информацию из муниципального предприятия «Infocom», в котором будет указано количество квартир, имена, фамилии владельцев, номера контактного телефона, количество лиц, проживающих в каждом доме, и данные о текущих показаниях счетчиков воды, информация о государственной метрологической проверке каждого счетчика воды.

– Управдом подает от каждого владельца запрос на открытие лицевого счета и выставление счетов за услуги с точным указанием распределения разницы в объеме.

– Если заявления не будут собраны на 100%, то представители Apă-Canal Chişinău, предварительно уведомив, отправятся к владельцам квартир и соберут необходимые документы, а также проведут проверку счетчиков. Впоследствии счетчики, отвечающие техническим требованиям, будут опломбированы и будет выдан акт обеим сторонам, или же будет выдано предписание для устранения выявленных недостатков с указанием крайнего срока, – уточнили представители Apă-Canal.

После того как весь комплекс мер будет завершен и все технические недостатки будут устранены, контроллеры будут периодически проверять счетчики воды в более 712 квартирах вышеуказанных домов. Затем собранные данные будут обработаны, проверены и введены в базу данных Apă-Canal Chişinău, которая будет выпускать счета для потребителей.