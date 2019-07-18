Некоторые кишиневцы останутся в пятницу без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, в связи с проведением запланированных компанией “Gas Natural Fenosa” работ, 19 июля с 09.00 до 17.00 возможно отключение электроэнергии по адресам:
- Московский проспект, 11,17a;
- Мирчешть;
- Гура Вэий;
- Ипотешть;
- Домницей;
- В. Харя.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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