Некоторые кишиневцы останутся без воды в среду

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода, в среду, 7 ноября, с 09.00 до 19.00 без воды в кране останутся потребители, проживающие по адресам:

Когэлничану, 2а;

Тигина, 15-31, 12, включая дробные дома.

По этой же причине с 09.00 до 17.00 подача воды будет приостановлена по адресам:

Вовинцень;

Друмул Таберей.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.