Некоторые кишиневцы останутся без воды в кране во вторник

Некоторые кишиневцы останутся без воды в кране во вторник

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

Так, во вторник, 18 июня, с 09.00 до 15.00 в связи с заменой кранов и водомеров возможны отключения воды по адресам:

  • Аэропорт, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
  • Мунчештское шоссе, 326, 326A, 328. 

Кроме того, в связи с проведением работ, запланированных компанией “Gas Natural Fenosa” с 11.00 до 17.00, возможно отключение электроэнергии, что приведет к перебоям и в подаче водоснабжения по адресу:

  • Четатя Албэ, 141, 141/2. 

По этой же причине и в этот же промежуток времени во вторник, а также в среду временно без воды в кране могут остаться жильцы домов по адресу:

  • Каля Ешилор, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 55/5, 55/2. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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