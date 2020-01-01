Некоторые категории граждан смогут приобрести медицинский полис со скидкой до 31 марта

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Некоторые категории граждан смогут воспользоваться и в следующем году скидками до 75% при покупке медицинского полиса, стоимость которого останется неизменной: 4056 леев. Скидки будут действовать до 31 марта 2020 года. Приобрести полис можно начиная с этой недели.

Таким образом, владельцы сельскохозяйственных земель получают скидку в размере 75% и платят за медицинский полис 1014 лея. Физические лица, осуществляющие независимую деятельность в области розничной торговли, за исключением торговли подакцизными товарами, получают скидки в размере 60% и заплатят за полис 1622,40 леев, пишет moldpres.md.

Учредители индивидуальных предприятий, владельцы патентов, арендаторы, арендодатели, другие граждане, которые не являются сотрудниками и не застрахованы правительством, иностранные граждане с правом временного пребывания в Республике Молдова заплатят за полис 2028 леев (50%).

Посредники, нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, судебные эксперты, переводчики и авторизованные администраторы, неработающие лица, независимо ведущие работу семейного врача, заплатят за полис в полном размере, то есть 4056 леев.

Как уточнили в Национальной медицинской страховой компании, оплатить полис со скидкой 50% можно в почтовых отделениях, коммерческих банках или через правительственную службу электронных платежей MPay.