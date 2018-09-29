Некоторые граждане в Кишиневе и по стране останутся сегодня без света

Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 29 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе и по всей стране:
1. Кишинев, сектор Буюканы, с. Думбрава:
– ул. Бот Михаил, Буюкань, Кантемира, Друмул Вилелор, Дурлешть, Фынтынилор, Фрумоаса, Игорь Виеру, Иоан Ботезаторул, Ла Рэскруче, Чиботарь, Садовяну, Мовилэ, Приетенией, Рарештий, Св. Георге, Теилор, Виерул, Зэвойулуй – частично 09:00 – 18:00;
2. Кишинев, сектор Буюканы, ком. Трушень:
– ул. Св. Георге, 23A, Truşeni 999 – частично 09:00 – 18:00;
3. Комрат, АТО Гагаузия:
– с. Кирсова: ул. Котовского, Танасогло – частично 09:30 – 18:30;
4. Хынчешть:
– с. Богичень – частично 08:30 – 21:00;
– с. Сэрата Галбенэ: ул. 31 августа, Штефан чел Маре, Грэдинилор, Котовского, Ватутин, Лазо – частично 08:15 – 21:00.
За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.