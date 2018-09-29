Некоторые граждане в Кишиневе и по стране останутся сегодня без света

Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 29 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе и по всей стране:

1. Кишинев, сектор Буюканы, с. Думбрава:

– ул. Бот Михаил, Буюкань, Кантемира, Друмул Вилелор, Дурлешть, Фынтынилор, Фрумоаса, Игорь Виеру, Иоан Ботезаторул, Ла Рэскруче, Чиботарь, Садовяну, Мовилэ, Приетенией, Рарештий, Св. Георге, Теилор, Виерул, Зэвойулуй – частично 09:00 – 18:00;

2. Кишинев, сектор Буюканы, ком. Трушень:

– ул. Св. Георге, 23A, Truşeni 999 – частично 09:00 – 18:00;

3. Комрат, АТО Гагаузия:

– с. Кирсова: ул. Котовского, Танасогло – частично 09:30 – 18:30;

4. Хынчешть:

– с. Богичень – частично 08:30 – 21:00;

– с. Сэрата Галбенэ: ул. 31 августа, Штефан чел Маре, Грэдинилор, Котовского, Ватутин, Лазо – частично 08:15 – 21:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.