Некоторые дома столицы останутся сегодня без электричества

О проведении плановых работ, которые повлекут за собой приостановление подачи услуги, сообщил поставщик.

В частности, обесточенными в среду, 4 октября, окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

БОТАНИКА

Александру Негру Водэ, 66/4, Данубиус, 36-50, 45-57, Сармизеджетуса, 75, 77, 77A, 87, Тирас, 1-47, 2-66 — с 09:30 до 18:00.

Гика Водэ, 1, 1A, 1B, Индепенденцей, 26/3, 28/1, 28/3, 28A, 28, 30/6 — с 09:00 до 17:00.

БУЮКАНЫ

Барьера Скулень, 38, переулок Барьера Скулень, 7, 20-48, 23, Басарабилор, 37, Кэлэраш, 78, Милано, 5-19, 58-68, Торино, 1-29, 2-12 — с 09:15 до 19:00.

ЦЕНТР

Друмул Виилор, 30-34, 67-97, Фрумоаса, 43-71, 56-88, Хынчештское шоссе, 53-58, Валя Дическу, 107-119, 144-160, В. Докучаев, 13-31, 26-42 — с 09:20 до 18:00.

ЧЕКАНЫ

Вадул-луй-Водэ, 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y — с 09:20 до 19:00.

РЫШКАНОВКА

Каля Орхеюлуй, 105/2, 106/2, 107, Магда Исанос, 14/3, 15, 19, Г. Мадан, 32, 44/1, 44/2, 46/5 — с 09:00 до 18:00.

Матей Басараб, 7/1 — с 13:00 до 17:00.

Матей Басараб, 7/4 — с 09:00 до 13:00.

Стрэшень, 1, 3, 3, 1B, Петрикань, 232/1, 224, Пескарушилор, 1/1, 9A, 22B, 23 — с 09:30 до 18:00.