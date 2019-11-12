Некоторые дома на Московском проспекте останутся в среду без воды

Некоторые дома на Московском проспекте останутся в среду без воды

Потребители, проживающие на Московском проспекте, 12, 14, 14/1, останутся в среду, 13 ноября, без водопроводной воды, сообщает «Apă-Canal Chișinău».

Подача воды будет прекращена с 09.00 до 15.00. В это время будут проведены запланированные работы на станции «Hidrofor». По окончании проведения работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с запланированными параметрами.

Для получения дополнительной информации потребителей воды просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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