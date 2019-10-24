Некомпетентность или саботаж? Почему министр Брынзан поставил под угрозу поставки молдавских товаров в Россию

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Вчера ряд СМИ сообщили о том, что срок действия так называемых “дозволов”, разрешений, выданных Российской Федерацией на транспортные перевозки из Молдовы, по договоренности Игоря Додона с руководством РФ, завершился. “Правая” пресса и некоторые представители правительства поспешили обвинить главу государства в том, что транспортники вновь оказались заблокированными. “Аргументы и факты в Молдове” разобрались в ситуации.

О том, что Российская Федерация выдала 1250 решений на транспортные перевозки из Молдовы глава государства объявил 9 сентября. Решение было принято по его личной договоренности с руководством РФ. Срок прежних “дозволов” истек еще в июне.

– Получалось, что товар у нас есть, а отвезти его мы не могли, потому что наши машины не могли поехать в РФ с этим товаром. 1250 разрешений должны поступить в Кишинев. Они будут действовать в сентябре, потому что с 1 октября эти документы будут дополнительно выданы молдо-российской межправительственной комиссией, – отмечал тогда глава государства.

Далее этим вопросом должен был заниматься не кто иной, как министр экономики Вадим Брынзан. В начале сентября он был включен в делегацию, которая отправилась в Москву, в том числе, для того, чтобы обсудить с российскими властями и этот вопрос. У него даже был установлен контакт с российским Минтранспорта, и именно с представителями этого ведомства он должен был обсуждать и решить проблему выдачи данных авторизаций.

Российская сторона была готова, однако, по появившейся в Сети информации, Брынзан в условленный день просто не прибыл в Москву для обсуждения вопроса, поэтому “дозволы” закончились. Тот факт, что министр экономики, по неизвестной пока причине, действительно не обсуждал этот вопрос с российскими властями, подтвердили и в президентуре.

– Согласно информации, которой мы располагаем, профильное министерство больше не беседовало с российскими властями, а в результате срок авторизаций, которых добился глава государства, истек. По какой причине предпринимаются попытки саботировать экспорт нашей продукции на российский рынок после того, как доступ на него с таким трудом было разблокирован, – остается только догадываться. Не думаю, что это очень мудрая позиция со стороны данного министерства, – отметил советник президента Ион Кику.