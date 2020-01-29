Некомфортный тариф

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О том, подорожает ли проезд в маршрутном такси

Столичные пассажироперевозчики требуют повышения тарифа на проезд в микроавтобусах до 10 леев. Местные власти с таким скачком цен на эту услугу не согласны. Перевозчики грозят протестами, если тариф не повысят – горожане готовы митинговать, если цены взлетят.

По примеру межгорода

Как и следовало ожидать, повышение тарифов на междугородние и межрайонные пассажироперевозки заставило действовать и транспортных операторов, обслуживающих аналогичные муниципальные маршруты. Администраторы столичных маршрутов микроавтобусов на протяжении последних лет десяти периодически поднимали вопрос о повышении цены на проезд, вели переговоры с муниципальными советниками на эту тему, но добиться повышения тарифа не удалось.

19 и 24 декабря администраторы компаний, обслуживающих муниципальные пассажирские маршруты, собрались на заседание в связи со сложившимся якобы катастрофическим положением в отрасли и решили в очередной раз направить официальное письмо местным властям – муниципальному совету, мэру и начальнику управления общественного транспорта и путей сообщения, чтобы проинформировать их о создавшейся ситуации.

«В муниципии Кишинёв из 1950 микроавтобусов, которые выходили на маршруты в 2014 году, сегодня осталось 780. Из-за безответственности были аннулированы 104, 109, 111, 114, 118, 122, 127, 136, 138, 154, 163, 180, 189, 193 маршруты. На грани закрытия 119, 126, 129, 173, 175, 178 и другие маршруты», – говорится в петиции.

Это шантаж и афера. Такой подход мы не допустим. Если не хотят работать, пусть не работают, – сказал, как отрезал, Ион Чебан – Когда им удобно, они набивают машины людьми, зарабатывают деньги, но не берут на себя никаких обязательств.

Частники просят дотаций

Владелец транспортной компании «Citius-Grup» SRL Вячеслав Гэинэ сказал в комментарии «АиФ в Молдове», что на оставшихся маршрутах катастрофически не хватает водителей, транспортные средства простаивают, на линиях работают 60–70% из общего числа микроавтобусов. Машины работают без учёта амортизации, что ведёт к исчезновению этого вида общественного транспорта.

– Из-за неадекватного тарифа частные пассажироперевозчики муниципия несут большие потери, – сетует В. Гэинэ. – Как известно, потери Городского автобусного парка и столичного управления электротранспорта компенсируются из муниципального бюджета. Было бы правильным, если бы транспортные компании, обслуживающие муниципальные маршруты, тоже получали компенсации из столичного бюджета. Тем более что у нас есть закон, ограничивающий монопольную деятельность и предусматривающий равенство субъектов, независимо от формы собственности. А были времена, когда муниципий предоставлял нам возможность на ряде заправок закупать топливо с хорошей скидкой.

Председатель Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса в комментарии СМИ тоже отметил, что было бы правильным, если бы одну часть тарифа оплачивали пассажиры, а другую компенсировал мунсовет из бюджета.

– Мы предложили властям самостоятельно произвести расчёты и на их основе скорректировать тариф, – отметил О. Алекса. – Если они этого не сделают, расчётами займёмся мы. Предварительные подсчёты показывают, что цена на проезд должна быть выше десяти леев. Но часть перевозчиков утверждают, что смогут какое-то время работать и при тарифе в шесть леев.

В свою очередь В. Гэинэ напомнил, как росла цена поездки с годами: в соответствии с их расчётами, в 2014 году стоимость проезда в микроавтобусе составляла 6 леев, в 2015-м – 8 леев, а сегодня должна увеличиться до 10 леев.

– На междугородних маршрутах тариф на проезд был повышен с 1 января 2020 года, хотя в предыдущий раз его пересматривали в 2013-м, то есть шесть лет назад. А на городских маршрутах цена за одну поездку не менялась уже 14 лет. Действующий тариф был утверждён мунсоветом ещё в 2006 году, поэтому повышение крайне необходимо. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но каждый раз всё ограничивалось обещаниями местных властей сделать это позже, – заметил глава «Citius-Grup» SRL.

Никто не держит

В свою очередь столичный мэр Ион Чебан считает, что требования перевозчиков повысить тариф неоправданны и больше походят на шантаж и мошенничество. Аргументирует градоначальник свои слова тем, что состояние парка микроавтобусов и качество обслуживания далеки от нормы.

– Это шантаж и афера. Такой подход мы не допустим. Если не хотят работать, пусть не работают, – сказал, как отрезал, Ион Чебан. – Когда им удобно, они набивают машины людьми, зарабатывают деньги, но не берут на себя никаких обязательств. Там есть несколько хитрецов, которые прячутся за спинами работников и толкают их на подобные действия. У них всё хорошо, есть роскошные дома и машины, и они издеваются над людьми, которые работают на городских маршрутах.

На вопрос о том, следует ли ждать, что в ближайшее время микроавтобусы вообще исчезнут со столичных маршрутов, Ион Чебан ответил, что в таком состоянии их нельзя оставлять. Кому не выгодно – может уходить, но так дальше продолжаться не может. Если и предположить, что когда-то в будущем придётся поднять цены на проезд, нужно чётко придерживаться действующих требований: использовать машины, соответствующие всем техническим параметрам, соблюдать график движения, обеспечить пассажирам максимальную безопасность. Но вместе с тем мэр отметил, что вопрос о росте тарифа рассматривает и принимает по нему решение законодательная, а не исполнительная власть муниципия.

Против повышения тарифа на проезд в столичных маршрутных такси высказывается и большинство муниципальных советников. Местные избранники солидарны во мнении: этот вид перевозки не может стоить дороже другого вида общественного транспорта, да ещё и состояние у подавляющего числа машин ужасное.

В свою очередь некоторые администраторы маршрутов готовы выйти на протесты, если кишинёвские власти не пересмотрят тарифы. Директор «Citius-Grup» Вячеслав Гэинэ говорит, что в создавшейся ситуации даже протесты не нужны. Просто настанет день, когда микроавтобусы не выйдут на маршруты, потому что у владельцев не будет средств их заправлять, платить водителям зарплату, а об обновлении и речи не ведётся, потому что на эти расходы денег давно нет.

Мэр Кишинёва Ион Чебан убеждён: если вдруг маршрутчики начнут бастовать, местной власти придётся сложно, но она с проблемой справится.

Лыко в строку

Доходы позволяют

Власти не позавидуешь: с одной стороны, пассажироперевозчики грозят протестами, а с другой – горожане грозятся выйти на акции протеста, если мунсовет повысит тариф более чем в три раза. Люди жалуются, что низкие зарплаты просто не позволят им платить такие большие деньги за проезд.

Житель Кишинёва Пётр Парликов тоже считает неоправданными требования перевозчиков повысить тариф на проезд как на междугородних и межрайонных, так и на муниципальных маршрутах. Большинство микроавтобусов были куплены по бросовым ценам, переоборудованы и давно истёк срок их эксплуатации. Они вообще не подходят под параметры комфортности, в них небезопасно ездить, в них всегда по-минимуму вкладывались деньги на обновление. Мало того, неравнодушный кишинёвец произвёл собственные расчёты и пришёл к выводу, что междугородние перевозки пассажиров на одной машине позволяют её владельцу за два года – после всех необходимых выплат – накопить достаточно денег, чтобы купить новую, соответствующую всем нормам машину. А через год уже две маршрутки принесут своему хозяину деньги на третье транспортное средство.

Мнение Цуркана

Ультимативная позиция

Если говорим о повышении тарифа на проезд в маршрутках, я, честно признаться, не вижу на это причин. На сегодняшний день маршрутные такси только создают проблемы в пассажиропотоке, а не решают их. У них свой график, который изменяется по воле водителей. Они запросто могут изменить маршрут движения, потому что так им захотелось. Про безопасность и элементарные удобства вообще молчу.

Если бы они действительно хотели заниматься перевозкой пассажиров в Кишинёве, давно навели бы порядок в графике движения и комфортности перевозок как для людей, так и в автопарке, но они не хотят ничего менять. Водители маршрутных такси заняли ультимативную позицию – «либо-либо». Так это не работает. На сегодняшний день (24 января) от водителей маршруток в муниципальный совет не поступало ни одного документа с просьбой или требованием компенсации части их «потерь» из муниципального бюджета. Если они хотят нормального, продуктивного диалога – пусть приходят, и мы будем искать точки соприкосновения.

В наших планах увеличить число общественного транспорта (автобусов и троллейбусов), и я уверен, что мы покроем потребности, в том числе пригородов в этом отношении.

Никита Цуркан, советник МСК

Любовь Чегаровская