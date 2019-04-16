Неизвестный сообщил о бомбе в здании Апелляционной палаты Кишинёва

0

В полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что здание столичной Апелляционной палаты заминировано. По заявлениям звонившего, через три часа в указанном месте прогремит взрыв.

Пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву рассказала deschide.md, что звонивший мужчина на русском языке объявил, что через три часа в здании взорвётся бомба.

– Специализированные службы находятся на месте. Люди из здания были эвакуированы, а территория окружена, – уточнила Бециву.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.