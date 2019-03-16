Неизвестный сообщил о бомбе в Бендерском отделении суда Анений Ной: на место прибыли сапёры

Неизвестный сообщил о бомбе в Бендерском отделении суда Анений Ной: на место прибыли сапёры

Вчера, 15 марта, поступило сообщение о бомбе, заложенной в Бендерском отделении cуда Анений-Ной, находящемся в селе Варница.

Мужчина позвонил на номер 911 и заявил о том, что здание заминировано. Прилегающая зона была окружена полицейскими, людей из неё эвакуировали. Пресс-секретарь Инспектората полиции Анений-Ной сообщил, что звонок поступил около 15.00. Сапёры прибыли на место происшествия, пишет ipn.md.

Согласно последней информации, сообщение оказалось ложным. Органы правопорядка проводят проверку по данному факту.

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