Вандалы осквернили памятник на мемориале “Вечность” (ФОТО)

Вандалы осквернили памятник на мемориале “Вечность” (ФОТО)

Сегодня утром на столичном мемориальном комплексе “Вечность” произошёл акт вандализма. Неизвестные разрушили памятник Герою Советского Союза. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель Координационного комитета “Победа” Алексей Петрович. 

Именная плита из красного гранита была обнаружена разбитой. По словам Петровича, это уже второй случай вандализма на мемориальном комплексе за последние полгода, а правоохранители бездействуют.

– Безусловно, министру внутренних дел недосуг заниматься подобными мелочами, но ведь в МВД должен быть хоть кто-то, кто не участвует в предвыборной кампании и реально занимается охраной правопорядка?! К 75-й годовщине Победы такими темпами главный мемориал страны может просто исчезнуть. Или в этом и состоит задача – разрушить память руками маргиналов и вандалов? – возмутился он. 

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