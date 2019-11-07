Вандалы осквернили памятник на мемориале “Вечность” (ФОТО)

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Сегодня утром на столичном мемориальном комплексе “Вечность” произошёл акт вандализма. Неизвестные разрушили памятник Герою Советского Союза. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель Координационного комитета “Победа” Алексей Петрович.

Именная плита из красного гранита была обнаружена разбитой. По словам Петровича, это уже второй случай вандализма на мемориальном комплексе за последние полгода, а правоохранители бездействуют.

– Безусловно, министру внутренних дел недосуг заниматься подобными мелочами, но ведь в МВД должен быть хоть кто-то, кто не участвует в предвыборной кампании и реально занимается охраной правопорядка?! К 75-й годовщине Победы такими темпами главный мемориал страны может просто исчезнуть. Или в этом и состоит задача – разрушить память руками маргиналов и вандалов? – возмутился он.