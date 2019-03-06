Неизвестные в масках проникли в банк и ничего не украли

Неизвестные в масках проникли в банк и ничего не украли

Странное “ограбление” произошло в Сынжерей. Неизвестные в масках проникли в филиал одного из банков, однако ничего не украли. Вместо этого злоумышленники учинили в банковском учреждении погром, после чего скрылись.

Об инциденте было сообщено в полицию этим утром. На месте выяснилось, что злоумышленники вскрыли входную дверь и повредили внутри мебель и витрины. Денежные средства остались нетронутыми, пишет tvn.md.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия. Ведутся работы по установке личностей злоумышленников.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md