Неизвестные в масках проникли в банк и ничего не украли

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Странное “ограбление” произошло в Сынжерей. Неизвестные в масках проникли в филиал одного из банков, однако ничего не украли. Вместо этого злоумышленники учинили в банковском учреждении погром, после чего скрылись.

Об инциденте было сообщено в полицию этим утром. На месте выяснилось, что злоумышленники вскрыли входную дверь и повредили внутри мебель и витрины. Денежные средства остались нетронутыми, пишет tvn.md.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия. Ведутся работы по установке личностей злоумышленников.