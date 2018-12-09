Неизвестные украли 25 дорожных знаков на трассе Каушаны-Штефан-Водэ (ВИДЕО)

25 дорожных знаков пропали несколько дней назад с обочины дороги на участке Каушаны-Штефан-Водэ. Сумма ущерба оценивается более чем в 50 000 леев.

Практически все установленные там знаки, предупреждающие, запрещающие и т. д., исчезли. В основном, интерес представляют металлические стержни, но не сами знаки. Пока не знаем, кому и зачем это было нужно, – заявил технический инспектор г. Каушаны Михаил Ганга.

По словам местных правоохранительных органов, два года назад в этом районе уже были подобные случаи, но в тот раз нарушителей удалось задержать. Если виновных найдут и в этот раз, пишет publika.md, им грозит до 5 лет тюрьмы.