Неизвестные украли 25 дорожных знаков на трассе Каушаны-Штефан-Водэ (ВИДЕО)

Неизвестные украли 25 дорожных знаков на трассе Каушаны-Штефан-Водэ (ВИДЕО)

25 дорожных знаков пропали несколько дней назад с обочины дороги на участке Каушаны-Штефан-Водэ. Сумма ущерба оценивается более чем в 50 000 леев.

Практически все установленные там знаки, предупреждающие, запрещающие  и т. д., исчезли. В основном, интерес представляют металлические стержни, но не сами знаки. Пока не знаем, кому и зачем это было нужно, – заявил технический инспектор г. Каушаны Михаил Ганга.

По словам местных правоохранительных органов, два года назад в этом районе уже были подобные случаи, но в тот раз нарушителей удалось задержать. Если виновных найдут и в этот раз, пишет publika.md, им грозит до 5 лет тюрьмы.

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