Неизвестные сняли колесо с автомобиля комратчанина под покровом ночи

В Комрате неизвестные сняли заднее колесо с легкового автомобиля марки Dacia Logan. Инцидент произошел в ночь на 18 октября.

В полицию с жалобой обратился 46-летний местный житель, который сообщил, что неизвестные злоумышленники демонтировали и похитили колесо с его автомобиля, пишет gagauzinfo.md. В ночь, когда произошла кража, автомобиль был припаркован перед многоквартирным домом на одной из улиц Комрата.

– Сотрудниками полиции проводятся следственные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, которые совершили данное преступление. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о начале уголовного преследования, – рассказала офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежана Тукан.

Следует отметить, что это уже не первое подобное происшествие в Комрате. Ранее участившееся количество автомобильных краж даже вынудило правоохранителей чаще осуществлять ночные патрулирования домов.