Неизвестные разбили стекло и украли аккумулятор из припаркованного авто (ФОТО)

Злоумышленники разбили стекло припаркованной во дворе машины и похитили аккумулятор. Инцидент произошёл в ночь на 30 марта на улице Мирча чел Бэтрын на Чеканах.
На фотографиях, размещённых потерпевшим в социальных сетях, видно, что хулиганы разбили окно. Обнаружив автомобиль в таком состоянии, мужчина вызвал полицию, пишет telegraph.md.
Подозреваемые пока не установлены. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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