Неизвестные подожгли дом в Рыбнице

Неизвестные подожгли дом в Рыбнице

Возгорание произошло на территории одного из частных домовладений, расположенных на улице Нагорной села Зозуляны.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 52-летняя хозяйка услышала звуки, похожие на салют. Поспешив во двор, женщина увидела, что внутри капитального сарая горят дрова и сухие стебли кукурузы.

По звонку потерпевшей прибыл дежурный расчёт отряда пожарного поста села Бутучаны. На ликвидацию воспламенения им понадобилось 40 минут. Огнём была охвачена площадь в 6 квадратных метров. Повреждена шиферная крыша постройки.

Специалисты рассматривают версию поджога: рядом с сараем были разбросаны обгоревшие спички. Сумма материального ущерба составила 3 000 рублей ПМР. По факту случившегося проводится разбирательство.

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