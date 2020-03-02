Неизвестные подожгли церковь в Слободзейском районе

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Утром 1 марта неизвестные подожгли церковь Преподобного Серафима Саровского в селе Ближний Хутор Слободзейского района.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, в ночное время храм был всегда закрыт. Злоумышленники проникли на территорию, облили входную дверь горючей жидкостью и подожгли.

Огонь увидели проезжавшие мимо водители. С помощью огнетушителей им удалось ликвидировать пламя до прибытия пожарных.

В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются, проводится разбирательство.