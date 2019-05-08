Неизвестные обокрали жительницу Яловен, пока та находилась за границей

Неизвестные обокрали жительницу Яловен, пока та находилась за границей

38-летняя жительница Яловен обратилась в полицию с заявлением о краже. Неизвестные проникли в её дом и вынесли ценные вещи.

Кража была совершена в период между 7 апреля и 7 мая, когда хозяйка дома находилась за границей. Воры украли одежду, обувь, средства гигиены, золотые и серебряные украшения, бытовую технику. Общий ущерб составил 70 000 леев, пишет realitatea.md.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время были установлены личности четырёх несовершеннолетних подозреваемых в возрасте от 12 до 14 лет. Часть украденного имущества была найдена при обыске в их домах и возвращена потерпевшей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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