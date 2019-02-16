Неизвестные напали на столичный троллейбус: на месте ЧП работает полиция (ФОТО)

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Несколько человек напали на троллейбус №3, в котором находились пассажиры. В результате этого было разбито окно.

Инцидент произошёл этим утром, приблизительно в 8.20, пишет unimedia.md. Троллейбус 1330, который курсирует по маршруту №3, ехал по улице В. Лупу, направляясь к улице Белинского, а на перекрёстке с улицей Е. Кока неизвестные люди камнем или выстрелом из оружия разбили окно.

По данным Управления электротранспорта Кишинёва, в результате нападения было разбито правое боковое окно. На место происшествия прибыла полиция, которой предстоит выяснить все обстоятельства и идентифицировать хулиганов.