Неизвестная устроила пьяный дебош в Инспекторате полиции (ВИДЕО)

Неизвестная устроила пьяный дебош в Инспекторате полиции (ВИДЕО)

Женщине грозит уголовное дело за нападение на карабинеров и хулиганские действия в Инспекторате полиции. Инцидент произошёл в конце прошлой недели, когда подозреваемая пыталась попасть в штаб-квартиру Генеральной прокуратуры в Кишинёве.

Свидетелями хулиганских действий женщины стала группа карабинеров, ответственных за поддержание общественного порядка. Заметив, что женщина пытается выломать входную дверь, карабинеры её задержали, пишет canal3.md.

Находясь в состоянии сильного опьянения, женщина начала ругаться, как только на неё надели наручники. Задержанную доставили в Центральный инспекторат полиции, однако нарушительница не смогла объяснить своё поведение.

За совершённые действия задержанной грозит штраф до 1 500 леев или неоплачиваемые общественные работы на срок до 60 часов.

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