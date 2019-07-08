Неисправное электрооборудование стало причиной пожара в Бендерах (ФОТО)

Неисправное электрооборудование стало причиной пожара в Бендерах (ФОТО)

Сообщение о возгорании на предприятии в Бендерах поступило 7 июля от охранника. Как выяснилось, в административном корпусе загорелся кабинет. Огонь охватил 16 квадратных метров помещения.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, прибывшие на место пожарные локализовали пламя через 15 минут. Сгорели офисная мебель, электроприборы, окна. Повреждены документы в сейфе.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. В одной из розеток специалисты обнаружили остатки вилки от электрических часов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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