Нехотя или не хотя – как правильно?

Говорим и пишем по-русски грамотно.

Отвечает Есения Павлоцки, лингвист-морфолог, эксперт института филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета.

Нехотя– это наречие, а не хотя– отрицательная частица в сочетании с деепричастием от слова «хотеть». Правильность употребления зависит от того, каков контекст и какая часть речи дня него требуется.

Нехотя – значит «без желания, неохотно». Он подошел ко мне нехотя; Обломов, облокотясь на него, нехотя, как очень утомлённый человек, привстал с постели и, нехотя же перейдя на большое кресло, опустился в него и остался неподвижен, как сел. И.А. Гончаров, «Обломов».

Не хотя – значит «не желая». Эта форма не является ошибкой, но редко встречается. Такие формы в морфологии называются малоупотребительными, в современном языке они не оказываются востребованными. Зато их можно увидеть в художественной литературе:

Ростовы похвалили ее вкус и туалет и, бережа прически и платья, в одиннадцать часов разместились по каретам и поехали; «Хорош денек, а? И гоньба, и скачка, а?» – сказал Николай, чеша за ушами Милку; Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным, и вымчи, рвя о звездные зубья.

Такие деепричастные образования формально отвечают правилам русской морфологии. Не являясь грамматической ошибкой, они, тем не менее, считаются отступлениями от современной стилистической нормы. В условиях конкретного текста они воспринимаются как авторски оправданные.

Итак, нехотя– наречие, не хотя– малоупотребительное деепричастие, обычно